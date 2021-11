SPES Mestre Pesistica in lutto

La famiglia ha comunicato oggi la triste notizia della scomparsa di Pasquale Bergamo, ex presidente e fondatore della Sezione Pesi della Spes Mestre nel 1962. L’attuale presidente dell’Associazione Andrea Cabianca, a nome personale, dei soci e di tutti gli atleti, ha espresso le più sentite condoglianze per la scomparsa di Pasquale, che mancherà a tutti coloro che hanno avuto il piacere e il privilegio di conoscerlo, unendosi al cordoglio della famiglia.

Chi era

Pasquale Bergamo nacque a Mestre Venezia nel 1926. Fece parte della nazionale di sollevamento pesi nel 1946, mentre era militare. Fu proprio a Roma, durante il suo periodo da atleta, che gli venne chiesto da alcuni membri del Consiglio Nazionale della Federazione di fondare una scuola di pesistica nel veneziano; così, nel 1962, fondò la sezione pesistica della Spes Mestre.

Geometra di professione lavorò per molti anni nell'edilizia residenziale e nell'impiantistica sanitaria. Nel 1982 conseguì la sua prima laurea in architettura, dopo di che, nel 2011 c'è stata la triennale in Tecnologie per la conservazione e il restauro, la magistrale in Scienze chimiche per la conservazione e il restauro nel 2013 ed infine, nel 2015 si laureò in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica.

L'ultimo saluto

Sarà possibile porgere un ultimo saluto a Pasquale Bergamo Venerdì 19 Novembre alle ore 11:00 presso la chiesa Lourde in via Piave, Mestre Venezia.