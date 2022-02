Spes Mestre: Buona la prima. Podi nella categoria Allievi 1, e titolo nelle categorie Allievi3 e Allievi4

E? partito il campionato regionale di Ginnastica Maschile del circuito GOLD, il circuito della federazione che propone un programma mirato ad una ginnastica di Alta specializzazione. I ginnasti si sono sfidati in cinque categorie in base all?età anagrafica e nonostante il numero dei presenti non fosse elevato si sono visti spunti di bella ginnastica. La SPES Mestre nella categoria A1 ha conquistato il secondo posto con Eugenio Beraldo, il terzo posto con Andrea Martino, ed il quarto ed il quinto con Riccardo Martino e Federico Esposito. Questi ginnasti hanno tutti 8 anni e già l?esordio in una categoria di alto livello è stato per loro un successo. Successo anche per Elia Doardi nella categoria A3 riservata ai ginnasti di 10 anni e successo anche per Alvise Sifanno nella categoria A4 riservata ai ginnasti di 11 anni seguito a ruota dall?esordiente in questa categoria Alessio Cecchinato. Questi 3 piccoli ginnasti sono allenati da Gianmatteo Centazzo iltecnico SPES della nazionale e tecnico dei due gioielli SPES Nicolò Mozzato e Stefano Patron.

La partecipazione in tutte le categorie non è stata ricca

La motivazione va trovata in diversi aspetti, il primo è che due anni di alti e bassi dell?attività di base ha tagliato le gambe a tante società che non hanno più avuto un bacino di bambini sufficiente per trovare piccoli talenti. Il secondo è che il covid, anche economicamente, ha piegato le società che si sono trovate a non avere risorse per investire nell?attività di base. L?ultimo e non meno importante, è che i programmi tecnici sono sempre più difficili. La ginnastica italiana si sta alzando di livello per adeguarsi alla ginnastica mondiale e quindi fin da piccoli i ginnasti devono essere curati ed impostati nel modo giusto. In ogni caso anche a Schio ha vinto la ginnastica e la SPES può tornare a casa fiera di riuscire contribuire alla crescita del movimento.