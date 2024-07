Tennis, al Venice Sporting Center in testa Pellizzon e Gardin

Al Venice Sporting Center by Pol. Bissuola si è concluso il torneo di tennis di 4^ maschile e femminile con 69 iscritti, competizione diretta da Christian Codato e da Federico Pollini.

Nel maschile scopre le sue carte Nicola Pellizzon che parte dalle retrovie e uno ad uno scavalca tutti i suoi avversari giungendo fino alla finale dove incontra il giovane Nicolò Bugin del Green Garden. Il winner del Marcon al finalista riserva lo stesso trattamento dei suoi predecessori. Due set a zero e pedalare. Terzi posti per Claudio De Luca del Davis Plus Center e per Lorenzo Marchiante dello Sporting Mestre.

Nel draw rosa Mariaelena Gardin dello Sporting Magi non ha smentito le aspettative da favorita. È giunta all’ultima gara con la numero due Elena Scola del San Dona’ dove è stata messa in discussione soltanto nel primo set. La trevigiana dopo l’affermazione iniziale ha continuato a macinare il suo gioco sulla sua superficie e ha chiuso il torneo con un perentorio 6/1. Terze piazze per Elena Apollonio dello Sporting Mestre e per Elisa Iannunzio dello Sporting Life Center.

Tornei in corso

A Fossalta di Portogruaro fino al 14 luglio 8° Memorial Luca D’Orologio torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Sono 104 i players in lizza.

A Porto Santa Margherita dal 6 al 20 luglio Torneo di 3^ categoria maschile e femminile, con 68 giocatori.

A Scorzè dal 6 al 17 luglio torneo di 3^ maschile e femminile con prize money di 1.000€, con 69 giocatori.

A Camponogara dal 6 al 21 luglio Torneo di 3^ categoria Fornea Impianti solo draw azzurro. Sono 40 i contendenti.

Al Tc Dolo fino al 14 luglio Open femminile Studio Menin con 1.000€ euro di montepremi e 44 contendenti.

Tornei con iscrizioni aperte