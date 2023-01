Tennis, Basilone manca l'accesso ai quarti del Lemon Bowl di Roma

Nicolas Lyam Basilone dà il pass al suo avversario per i quarti di finale del Lemon Bowl di Roma. Dopo essere entrato nel main draw ed aver vinto anche con il primo avversario di terza categoria, ha trovato la testa di serie numero 3. Davide Dagnino, savonese già 3.4, non era l’avversario ideale da incontrare al secondo turno. Ma, come commentava il suo coach, giunto agli ottavi i suoi antagonisti sono tutti forti.

Parte subito forte e determinato Nicolas con un netto 6/2. Poi avanti per 5/3 è stato attanagliato dalla “paura di vincere” dando fiducia al ligure, che rimontava l’incontro aggiudicandosi il secondo set per 7/5. Terzo e decisivo fotocopia del secondo, dove Basilone può solo recriminare il difetto di quella esperienza gestionale che “giustamente” gli manca.

D’altronde era da Santo Stefano che il giocatore bibionese si trovava in gara in questa kermesse internazionale che offre il meglio del panorama tennistico giovanile dai 10 ai 14 anni. Qui è riuscito a vincere 8 partite e, come ingresso nel mondo dei classificati, già ricevere il pass da Nc a 4.1: a 11 anni è decisamente l’abbrivio ideale per iniziare il 2023.

Prossimi appuntamenti

A Mira torneo Tpra il 7 e 8 gennaio Pre quali per Roma di singolo maschile. Iscrizioni entro le ore 12 de 5/1. Informazioni presso Massimiliano Esposito 392-0807645. Alla Bissuola 14 e 15 gennaio Tpra singolare maschile e femminile sempre valido per il road to Rome. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/1. Informazioni presso Federico 338-6989214.

A Mirano dal 21 al 22 gennaio 8° Rodeo Aquarius Fit per giocatori fino alla 2^ categoria. Iscrizioni maschile e femminile fino a 48 adesioni entro le ore 12 del 19/1. Al Tc Dolo il 28 e 29 gennaio Tpra singolo maschile limitato ai giocatori inferiori ai 50 anni, Iscrizioni entro le ore 12 del 26/1 al numero 347-6838224 Andrea.