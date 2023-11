Tennis, Basilone dopo aver vinto il master Veneto è pronto per i nazionali

Il bibionese tricolore Nicolas Lyam Basilone, dopo aver vinto tutto nel Veneto, è pronto per i due master nazionali. Road to Torino under 11 dal 16 al 19 novembre ed il Master next gen under 12 dal 16 al 19.

A corredo non poteva farsi mancare il Panathlon Master Young Boys del Comitato Fitp Veneto, dove in tre gare ha concesso un solo game ai suoi avversari. La settimana precedente ha vinto anche a Galzignano, tappa Road to Torino, dopo aver conquistato anche quella di Treviso.

Tornei con iscrizioni aperte