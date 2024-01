Tennis, la nazionale under 12 con Basilone al suo esordio internazionale in Turchia

Buona la prestazione del bibionese Nicolas Lyam Basilone con la nazionale under 12 nella Winter Cup, campionato europeo per rappresentative nazionali. Però non è bastata a superare il turno per la qualificazione alla poule finale in programma in Inghilterra. Ad Istanbul, in Turchia, la rappresentativa azzurra guidata da Andrea Della Giovanna con Basilone, Tommaso Pantò e Federico Garbero, perdendo 2-1 con la fortissima Slovacchia, scivola fuori dal main draw e giocherà il girone di consolazione contro la Romania.

Basilone si arrende al terzo set contro Matteo Sanson per 6/4 4/6 6/4, Pantò con Martin Adamca 5/7 5/7, ma il doppio viene vinto dal campione d’Italia Basilone in coppia con Garbero contro Husenica-Sanson per 1/4 4/2 10/6. Domenica quindi girone di consolazione con Romania che si è imposta sulla Lettonia.

Il tennis giovanile si può ammirare anche nel veneziano, perché sabato e domenica presso il Green Garden di via Asseggiano ci sono 96 giovani che stanno onorando il Trofeo Wind di Piazza Ferretto.

Per gli adulti, allo Venice Sporting Center, è in corso rodeo maschile by Polisportiva Bissuola, a Mestre in via dei Mille, zona Favorita. Sono 20 i tennisti in lizza coordinato da Antonio Asquino.

Alla Canottieri di San Giuliano Costantino Zorico è alle prese con un terza categoria maschile e femminile che conta 35 partecipanti.