Tennis, Basilone inserito nel main draw del prestigioso Open Super 12 di Auray

Ottime notizie per il tennis veneziano. Il giocatore bibionese Nicolas Lyam Basilone è entrato d’ufficio nel main draw under 12 Itf Junior di Auray in Francia. Praticamente è già tra i migliori nella classifica mondiale. La 37^ edizione dell’Open Super 12 si terrà dal 2 al 10 marzo. La kermesse recita così: "La Vitrine pour les futurs petits pros". Uno dei tornei giovanili più prestigiosi.

All’Arca di Spinea erano 48 i giocatori in lizza per il rodeo di 3^ categoria, è andata così. Nel maschile Filippo Moggian-Barban del Tc Mestre ha fatto pesare il suo ranking da ex seconda categoria. Si è imposto in due set su Kevin Stabarin del Linus di Pordenone. Terzi posti per Filippo Mario Costacurta under 16 dell’Eurosporting di Tv e per l’under 18 Alvise Finesso con tessera del Tc Mestre. In evidenza l’under 18 di casa Marco Forcato che dai blocchi della terza con 3 vittorie è riuscito a mettere in difficoltà i top players.

Nel draw rosa successo della latisanese Alessia Dolce, anch’essa ex seconda categoria al suo secondo successo stagionale. Ha piazzato al secondo posto in modo naturale, la testa di serie n°2 Angelina Soltoianu, under 16 del Guizza Plus Center di Padova. Bronzi per l’under 18 del Tc Dolo Anna Santon che per poco non sgambettava la winner e per Anna Schiavetto del Green Garden.

