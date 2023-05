Tennis, Nicolas Lyam Basilone vince il draw U12 da Panatta

Nicolas Lyam Basilone si è fatto conoscere da Adriano Panatta. Presso il suo club ha vinto il draw under 12. Nelle scorse settimane l’undicenne bibionese ha vinto anche ad Azzano Decimo sia nell’under 12 che 14, nell’under 14 a Duino raggiunta la semifinale e i quarti nel draw under 16. Stessa dinamica anche nei tabelloni under 14 e 16 da Panatta. Il 4 giugno farà parte del team Veneto che andrà a giocare la Coppa Belardinelli, il massimo trofeo nazionale per rappresentative regionali.

Tornei in corso

Fino al 3 giugno è in corso al Tc Dolo l’Open Studio Menin con 2.000€ di montepremi, competizione maschile per giocatori fino alla 1^ categoria. Dirige Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaor. Sono 10 le gare in programma dalle ore 11.00 odierne con lo svolgimento del draw di seconda categoria.

Fino all'11 giugno al Green Garden di Mestre Campionati Assoluti del Veneto, open maschile e femminile con in palio il titolo regionale e 9.000€ di montepremi. Designato è il G.A. Mauro Granzotto. Iscrizioni ancora aperte per i seconda categoria. Sono 15 le gare di mercoledì 31, con inizio alle ore 15. Chiusura del draw di 4 e nel terza femminile già volano scintille.

All’Arca di Spinea torneo giovanile fino al 9 giugno, 3^ edizione del Zeta Gen per giocatori dai 10 ai 16 con soli incontri di singolare. Sono ben 160 i giovani a confronto diretti dalla cabina di regia tutta rosa delle Vinci.

Tornei con iscrizioni aperte

A Scorzè dal 16 al 25 giugno torneo maschile fino ai 2.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 giugno con massimo 80 iscritti.