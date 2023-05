Tennis, Nicolas Lyam Basilone conquista lo scudetto regionale under 11

A Maserà di Padova il comitato regionale Fitp ha assegnato i titoli per ciascuna categoria dai 10 ai 12 anni. Erano 135 i tennisti al via, coordinati da Alessandro Padovan e con la supervisione di Attilio Galvani. Nella categoria under 11 Basilone è partito da favorito ed ovviamente con due balzi ha fatto suo anche lo scudetto regionale, il secondo nella sua già ricca bacheca.

Nel primo incontro ha dovuto stoppare il giocatore del Plebiscito Rocco Zampieri interrompendo la sua striscia vincente a 5; poi uno dei suoi coetanei avversari, da un paio di edizioni, Pietro Trettene veronese del Villafranca. Attualmente ha un ranking da 3.4 ed è uno dei migliori d’Italia, tant’è che proprio a Bibione viene organizzata la tappa del Kinder Trophy giovanile, al quale non può partecipare per la sua alta classifica.

Tornei in corso

Fino al 13 maggio a Porto Santa Margherita torneo d’apertura stagione maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria con 82 iscritti. A Bibione il Kinder Trophy Joy Of Moving. Una kermesse giovanile. Il Mini dagli 8 ai 12 anni maschile e femminile è in svolgimento fino al 7 maggio con una quarantina di giovani.

Tornei con iscrizioni aperte

Dal 5 al 14 maggio al Republic di Jesolo torneo Open di 2^ categoria maschile e femminile con 1.000€ di montepremi. Iscrizioni per 50 posti nel maschile e 20 nel femminile entro le ore 12 del 3/5. A Bibione dal 6 al 14 maggio il Kinder Trophy Joy of Moving. Junior per i giovani dai 13 ai 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 maggio.