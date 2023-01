Tennis, Basilone trionfa al rodeo under 16 di Scorzè con 7 vittorie

A Scorzè, nella prima uscita ufficiale riservata ai classificati, Nicolas Lyam Basilone schianta tutti. Erano 26 i giovani in competizione diretti da Evelin Lazzari con la supervisione di Moreno De Rossi. L’under 11 bibionese, pluricampione nazionale di categoria, lo scorso anno under 10, può nel 2023 misurarsi ed ottenere il ranking in tutti i tornei Fitp.

Ha esordito nell’under 16 di Scorzè. Avrebbe dovuto partire con una classifica da 4.4, data d’ufficio a tutti i giovani tennisti del settore di interesse nazionale ed invece l’hanno fatto partire dai blocchi. Così ha “dovuto” sobbarcarsi ben 6 gare, ed altrettante vittorie, vinte in due set lasciando 11 games agli avversari di turno. L’ultimo che l’ha impegnato di più è stato il 3.5 mottense Leonardo Granzotto, con il quale nel primo set ha disputato l’unico tie-break. Quindi 7 vittorie per il giovane, ed una valanga di punti, anche se probabilmente decurtati per la formula Rodeo. Terzi posti per Thomas Disegna e Andrea Moro entrambi del Green Garden.

All’Arca di Spinea 4 e 5 febbraio Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 2 febbraio. A Mira domenica 5 febbraio torneo Fitpra di singolare maschile, tutto in un giorno formula Rodeo. Iscrizioni Riccardo Sacco 333-8845335, oppure al contatto del Tc Mira al 3516004768 entro le ore 12 del 3/2.

Al Republic di Jesolo 11 e 12 febbraio Rodeo di San Valentino Fitp per giocatori fino ai 3.1 maschile e femminile, iscrizioni entro le 12 del 09/2.

Tpra a Mirano sempre di singolo maschile all in a day, il 12/2. Iscrizioni dirette presso il club 041-431787.