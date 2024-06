Il tennista Basilone a Trieste vince la tappa internazionale di grado 1 Eta

Al Tennis Club Triestino si è concluso il torneo internazionale giovanile del tennis Europe grado 1 con 32 players. Neanche a dirlo, a vincere il torneo è stato il campione italiano under 11 Nicolas Lyam Basilone. Si è imposto anche nel doppio assieme al siculo Ruggero Condorelli. Primo incontro di singolo con il friulano Samuele Capomacchia superato in due set. Così anche la partita successiva, ma più con il brivido, conclusa con un doppio 7/5 per mano dell’anconetano Ulisse Bari.

Terzo turno contro il cuneese Thomas Sebastian Fantoni Kaba, superato in due set. Semifinale con in Kazaco Zhantemirov sempre in due set ma con il secondo complicatosi con il tie-break. La finale era con il russo Bondarenko, proveniente dalle qualificazioni e qui sotto pressione il bibionese sciorinava la migliore prestazione chiudendo per 6/0 6/1.

Tornei in corso

A Porto Santa Margherita fino al 29 giugno torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 74 giocatori.

A Mirano fino 30/6 54^ edizione del Memoria Beppino Bovo competizione per giovani dai 12 ai 16 anni con 144 players.

Al Brenta Sport di Vigonovo fino al 3/7 Torneo di 4^ categoria maschile con 74 giocatori.

Alla Canottieri San Giuliano fino al 7/7 torneo di 3^ maschile e femminile con 88 players.

Tornei con iscrizioni aperte

A Fossalta di Portogruaro dal 28 giugno al 14 luglio 8° Memorial Luca D’Orologio torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/6.

A Santa Maria di Sala dal 29/6 al 10/7 41^ Coppa Olimpia Baldi e Pomiato torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 27/6.

A Portogruaro dal 29/6 al 7 luglio Torneo giovanile dai 9 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 27 giugno.

Al Venice Sporting Center by Pol. Bissuola dal 1 al 13 luglio 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/6.