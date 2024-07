Sentenza Basilone: dopo il forfait in finale, vince il doppio a Porto San Giorgio

Nicolas Lyam Basilone vince ancora nel più prestigioso torneo “mondiale” di Porto San Giorgio. Titolo di doppio con Ruggiero Condorelli, nella finale giocata contro i francesi Raisin e Miro. Il bibionese, a causa di un virus intestinale, aveva dato forfait nella finale del singolo. A dirigere il torneo, Luca Quinzi, il più antico d’Europa tra gli under 12.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il primo vincitore fu Goran Ivanisevic, fino ai recenti Kournikova, Lucic, Hantuchova, Cibulkova, Ancic e i nostri Gaudenzi, Fognini, Seppi, Bolelli, Pennetta, Errani e Schiavone. Fino a questo punto della stagione 2024 Basilone è il giocatore under 12 a livello mondiale ad aver ottenuto 3 vittorie in doppio e due in singolo, un ottimo primato.

Il tabellino nel singolare di Porto San Giorgio l’ha visto vincere tutte le gare in due set contro Federico Garbero, lo statunitense Camelot Carnello, il coreano Kim Noah, il francese Raisin e purtroppo finale non disputata contro l’altro coreano Mingeon Choi.