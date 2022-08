Tennis, a Bibione vanno in scena le semifinali dell'Avis Open

Avis Open di Bibione con 86 iscritti coordinati da Juri Basilone e Rinaldo Tassile. La giornata di sabato vede la disputa delle semifinali. Alle 16.00 Matteo Fodriest con Lorenzo Favero e Nicole Iosio con Alessandra Pezzulla. Alle 18.30 Nicola Ghedin con Gregorio De Gasper e Victoria Zenato con Penelope Ronchi.Alle 18 si chiude il draw di terza con Giacomo Bresolin e Michael Waltzing. Finali di Domenica 14 saranno alle 17.00 il femminile e alle 19.00 quelle del maschile.

Francesco Baretta del Green Garden ai Comunali di Vicenza si classifica al secondo posto. Con quest’ultimo risultato positivo confeziona il suo passaggio in seconda categoria. Dal 6 Agosto fino al 18 la cabina di regia rosa all’Arca 974 di Spinea indice il torneo Hot Shot per giovani dai 10 ai 16 anni con incontri di singolo e doppi anche misti, con ben 20 tabelloni. Sono 107 i tennisti in lizza. Nove le gare odierne 6 nella sessione mattutina e tre in quella pomeridiana a partire dalle ore 16.30.

A Noventa di Piave l’atteso 6° Memorial Vazzoler, competizione maschile fino ai 2.5 dal 18/8 al 4/9. Iscrizioni limitate ai primi 120 arrivati entro le ore 12 del 16/8 per i 4^ gli altri da determinare. Al Ca’ del Moro al Lido di Venezia in Via Parri Open Mechanic Sistem con draw maschile. Diretto da Eugenio Bologna, le iscrizioni fino ai 3.5 scadranno il 17/8 quelle dei giocatori di categoria superiore ancora da convenire. Intanto la competizione inizierà il 19 Agosto per concludersi il 28/8. Open maschile e femminile a Portogruaro dal 26/8 al 13/9 diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Iscrizioni fino ai 3.5 entro il 24/8 per gli altri da definire.

Per i giovani a Bibione la Junior Cup dal 27/8 al 4/9 dagli 8 ai 16 anni, diretta da Jury Basilone. Iscrizioni entro le 12 del 25/8. A Camponogara Torneo di 4^ categoria maschile dal 27/8 al 11/9, iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. A Scorzè torneo di 3^ femminile dal 27/8 al 4/9 iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. Al Tc Dolo torneo giovanile dai 12 ai 16 dal 27/8 al 4/9, dirige Micaela Barbuni, iscrizioni entro le ore 12 del 25/8.