Tennis, a Bibione le ultime fasi dell'Open Avis e della Junior Cup

A Bibione è in corso l’Avis Open maschile e femminile con 61 partecipanti e le ultime battute della Junior Cup. Direzione di Giuliano Basilone e supervisione di Antonio Asquino. Per l’attività degli adulti, alle 18 le semifinali femminili Elena Covi-Angelica Cavasin e Vignaduzzo-Piccinini; alle 19.30 circa Buffa-De Nardi e Ghedin-Rossi.

Spettacolo puro in via Cellina a Bibione. Le giocatrici più muscolari Elena Covi del Green Garden e la veneziana Cavasin si daranno battaglia sui rossi, giusto per stare in tema Avis. Anche Vignaduzzo e Piccinini non disdegnano poderosità nel gioco, ma qualche discesa a rete e qualche drop shot saranno possibili.

Nel maschile entra in scena il favorito del seeding il trevigiano Nicola Ghedin con tessera e cesto presso il Palladio di Vicenza che lo vedrà opposto ad Angelo Rossi che sta attraverso un buon periodo. È riuscito per la seconda volta consecutiva a vincere con l’opitergino Agostinetto che lo sopravanza nel ranking. Altro giocatore che si è rivelato in ottima forma è lo jesolano Daniel Buffa. Dopo gli stop agonistici dettati dall’infermeria del Green Garden, molti gli allenamenti specifici anche per il recupero, la voglia di tornare alle competizioni, si è vista tutta sul campo. Per lui 3 vittorie pesanti che lo porteranno verso il centro della seconda categoria, ma dovrà passare per l’esame trevigiano con De Nardi.

La Junior Cup dai 10 ai 14 anni con 50 giocatori sta giungendo al termine. Già concluso il draw under 12 maschile appannaggio dell’home player Basilone che si trova in viaggio per il torneo Eta in Germania, oggi si tengono le semifinali degli altri tabelloni. Alle 11 per il femminile under 14 Ciutti-DeGrassi e Vyntu-Chiarotto. Alle 14.00 per l’under 10 femminile Buzzo-Abrunzo e Martinelli-Novello e per l’under 14 maschile De Zotti-Draghi e Mazzola-Novello.

Tornei in corso

Dal 5 al 18 agosto all’Arca 974 torneo giovanile Hot Shot dai 10 ai 16 anni con tutte le specialità del singolare e dei doppi. Sono 132 le iscrizioni pervenute gestite dalla cabina di regia rosa targata Vinci.

Fino al 20 agosto a Camponogara Fornea Impianti Veterani per giocatori e giocatrici over 45 ed over 55. Sono 23 gli iscritti coordinati da Alessandra Gislon.

Tornei con iscrizioni aperte