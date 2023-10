Tennis, Open Belpesca di Chioggia ai quarti di finale. A Spinea vince Cecchini

A Chioggia l’Open maschile Nuova Bel Pesca, che si protrarrà fino al 22 ottobre, è giunto ai quarti di finale. Erano 40 i giocatori iscritti. Testa di serie n° il 2.4 trevigiano Carlo De Nardi. Dirige la competizione Diego Vianelli con Evelyn Bacci. Questi gli abbinamenti che si svolgeranno nei giorni successivi. Rossi-Bergagnin, Lago-De Rosa, Fornaro-Ferrari.

All’Arca di Spinea si è svolto il Rodeo di 3^ categoria. Erano in 48 i giocatori al via, coordinati da Federica Vinci. Questi gli esiti. Nel maschile Sebastiano Cecchini del Tc Mestre, partito da favorito non ha smentito le aspettative, tagliando il traguardo per primo. Dietro di lui il trevigiano Tommaso Testa dello Sporting Life Center. Una bella gara di finale andata al terzo set. Bronzi per l’under 18 di casa Marco Forcato e per il goriziano Vittorio Milana.

Nel draw rosa spunta a sorpresa la 3.3 Under 18 triestina Romina Cossutta. Una bella finale molto tirata con la trevigiana Sara Bianchini della Barchessa. Winner che ha sbaragliato anche una delle stelle venete l’under 13 patavina Sitar che da 3.1 era la favorita del seeding. L’altro bronzo è andato alla padovana Elisabetta Talarico.

Al Tc Dolo fino al 22 ottobre Trofeo Crown di 4^ categoria femminile. Sono 44 le giocatrici agli ordini di Micaela Barbuni e Andrea Spolaore.

