Tennis, il Chioggia vola in semifinale di Coppa Veneto

Il team del Chioggia capitanato da Boscolo Bello Sacchi, con Marangon, Spinadin, Ancona, Veronese e Boscolo Anzoletti ha disputato l’incontro con il Noventa Vicentina. La partita, di sola andata, ha promosso il team veneziano, che si è imposto per 2-0. Non è stato nemmeno necessario l’incontro di doppio. Matteo Spinadin liquida il suo avversario Marco Veronese con un doppio 6/2 e Andrea Marangon si impone sul vicentino Giancarlo Draghi per 7/5 6/2.

Canottieri Mestre in trasferta a Casale Sul Sile domenica 21 ore 15.00, sfida con la Barchessa. Torneo Rodeo Candy Bowl in corso all’Arca di Spinea giunto alla 3^ edizione under 14 e 16 maschile e femminile, con ben 93 giovani. Finali dalle 19.00 circa.

Tornei con iscrizioni aperte