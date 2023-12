Christmas junior Rodeo di tennis, i risultati

Al Green Garden successo per il Christmas Rodeo di tennis, con 85 ragazzi disposti su sei draw dai 12 ai 16 anni, maschile e femminile. Ecco i risultati della competizione, supervisionata da Sara Cavallin e Pierpaolo Raviele.

Under 12 maschile Diego Galizzioli (Costermano Vr) che ha messo al secondo posto Giacomo Aldo Vettori del Silea. Terzi posti per Leone Crestani e Mattia Todeschin dei Comunali di Vicenza.

Nell’under 14 maschile il più partecipato ha visto il predominio dei giocatori di casa Nicolò Zavan ed Edoardo Novello. Bronzi per Niccolò Bressan del Tc Padova e per Nicholas Disegna sempre del Green Garden.

Nell’under 16 sempre draw azzurro si registra il primo successo in carriera di Giacomo Codolo del Green Garden. Il giovane, chiude ed apre la stagione 2024 con un’ottima progressione già vista all’opera nel Rodeo Open della scorsa settimana. Finalista Niccolò Marchiori del Green Garden. Terzo posto per il solido vicentino dello Schio Matteo Marin.

Nell’under 12 femminile Sara Roccon International Tennis Team di Martellago sorprende tutte con 3 vittorie. L’ultima a resisterle è stata Camilla Vianello Green Garden con una finale tirata, nell’ultima gara che ha chiuso questa intensa due giorni dedicata ai giovani. Il terzo posto è andato a Ginevra Sabbatino altra home player.

Nell’under 14 femminile con una sola vittoria, Anna Schiavetto del Treviso Tennis Team, ha onorato la competizione che la vedeva favorita. Schiavetto anche lei fattasi notare nell’Open della scorsa settimana e già pronta al passaggio con la società organizzatrice, ha disputato la finale con Costanza Cassina Plebiscito Padova. Terza Isabella beato del Maserà di Padova.

Nell’under 16 Alessia Vittoria Landi del Park di Villorba anche lei come la Schiavetto in training con la Venice Academy ha concluso il draw al primo posto. Finalista Eliza Bordea del Bassano. Terzi posti per Cecilia Sacchetto del Green Garden e Matilde Dall’antonia del Park di Treviso.