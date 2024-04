Tennis, al Tc Venezia il riconoscimento per la migliore club school del Veneto

Nel Galà del tennis veneto tenutosi presso il teatro comunale di Vicenza nella serata di ieri, sul palco, assieme al gotha del tennis nazionale, sono stati distribuiti gli awards per l’attività svolta nel 2023. Per le società venete, premiate le scuole tennis: la basic è andata al Gam di Verona, la club al Tc Venezia, la standard al St Bassano e la top al Plebiscito di Padova. L’importante riconoscimento è stato consegnato al presidente del circolo veneziano, Enrico Zanetti, e al coordinatore della scuola, Federico Bizarrini, direttamente dalle mani del presidente della Federtennis veneta Mariano Scotton.

Sono intervenuti nel corso del galà i due Ct delle rispettive nazionali maschile e femminile, vincitori della Davis Cup e finalista della Billie Jean Cup, Filippo Volandri e Tathiana Garbin. Quest’ultima che ha calcato i rossi di Viale Olimpia presso il Tc Mestre. Per quanto riguarda i dirigenti del tennis, Angelo Binaghi per il futuro sta già disponendo i capitali anche a fondo perduto per le coperture dei campi di gioco sia del tennis che del padel.

Per lo storico e centenario sodalizio veneziano un importante riconoscimento. Guidato da Enrico Zanetti, il Tc Venezia, alla fine del 2020, in piena pandemia e dopo un lungo periodo di difficoltà, con la scuola coordinata da Federico Bizarrini è riuscita ad ottenere un prestigioso riconoscimento. Il lavoro certosino anche dei tecnici: il Maestro Paolo Lazzari e gli Istruttori Federico Gavardina e Antonio Lazzari hanno contribuito in questo risultato. E non solo. Ci sono anche la vittoria della Serie D regionale di due anni fa, l’approdo in Serie C della prima squadra maschile, in D/1 di quella femminile e la costante crescita del numero dei soci che sono risultati tangibili dell’impegno e del lavoro di dirigenti e tecnici qualificati.

