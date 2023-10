Il Tc Venezia 4° al torneo della Association of Centenary Tennis Clubs

Concluso il torneo dell’Association of Centenary Tennis Clubs zona Europa, organizzato da Alvise Pasqualin, consigliere del Tc Venezia delegato ai rapporti con il Ctc. Il torneo era un Super Senior, categorie over 50 e 60. Vi hanno partecipato oltre al club ospitante: RCT Barcelona e RCP Barcelona, Carrickmines CLTC Dublino, Tennis Club Padova e La Magdalena di Santander.

Le formule degli incontri a squadre prevedevano (singolare maschile over 50, singolare maschile over 60, singolare femminile over 50, singolare femminile over 60, doppio maschile over 50 e doppio misto). Quindi rappresentative piuttosto numerose che prevedevano parecchi momenti di convivialità.

E così è stato dove nella serata finale del gran galà presso la sala degli stucchi dell’Excelsior è stata proclamata la classifica ufficiale. Ha visto ai primi due posti i due team spagnoli del Barcellona, al terzo gli irlandesi del Dublino e un ottimo quarto posto per i veneziani; segue al quinto il Tc Padova, fresco della conquista del titolo europeo per il secondo anno consecutivo in quel di Stoccolma, con una formazione totalmente diversa e più giovane; fanalino Real Sociedad de tenis de la Magdalena di Santander. Tra le fila del Barcellona B anche il segretario generale dell'associazione Centenary Club, Berta Tintore.

La squadra del Tc Venezia era composta da: Andrea Rizzo, Ugo Caiselli, Paolo Minchillo, Ruggero Sonino, Jonathan Wallace Baker, Alessandro Zamara, Giovanna Guerra, Paola Ravenna e Paola Fumiani.