Tennis: concluso l'Open Crown, il podio è tutto del Green Garden

Al Tennis Club Dolo si è concluso l’Open Crown con 41 giocatrici, diretto da Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaore. Questi gli esiti.

Come di consueto finale Green Garden tra Elena Covi e Sophie Parente. Partita conclusa al terzo set dopo oltre due ore di gara. Competizione a due facce e a due velocità, dove partiva forte Parente con un 6/1 e 3-0. Poi usciva l’esperienza di Covi, che ribaltava l’incontro chiudendo in suo favore il secondo set ed il terzo filava sull’equilibrio perfetto fino al 5-5. Un break e servizio aggiudicato portavano alla vittoria la trevigiana che dal 2023 si è tesserata in via Asseggiano.

Terze piazze per un altra Green Beatrice Pelosin e per la trevigiana Maddalena Bettiol che sta insegnando a Scorzè. Il draw di terza è stato vinto da Carlotta Donaggio del Tc Venezia su Virginia Gonzales y Herrera del Green Garden.

Tornei in corso

Fino al 23 luglio a Porto Santa Margherita torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Sono 85 i giocatori coordinati da Davide Corredig.

Fino al 23/7 a Scorzè solo draw rosa diretto da Evelin Lazzari con 1.000€ di montepremi e 22 giocatrici coordinate da Matteo Rossetto.

Fino al 27/7 a Camponogara Torneo Fornea Impianti torneo di 3^ maschile, 71 iscritti coordinati da Alessandra Gislon.

Fino al 29/7 allo Sporting Mestre di Via Terragliol 14° Memorial Ermanno Orler, Open maschile. Sono 80 i giocatori a confronto coordinati da Simone Zucchetti.

Fino al 30 luglio a Portogruaro torneo di 3^ fino ai 3.4 maschile e 3.1 femminile singolari. Doppio maschile fino ai 3.4. Sono 118 i players agli ordini di Rinaldo Tassile.

Tornei con iscrizioni aperte