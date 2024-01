Tennis, prosegue la Coppa Veneto: i risultati

Ecco i risultati e le classifiche alla terza giornata di Coppa Veneto di tennis, dove sono impegnate 10 società veneziane con 20 squadre. Conclusi i gironi di qualificazione vediamo chi prosegue il cammino verso le finals, che si terranno a Verona il 18 febbraio presso il Ct Scaligero.

Fa da capofila per le veneziane nel Gruppo B maschile il Chioggia con Boscolo Bello Sacchi, Marangon, Spinadin, Ancona, Veronese e Boscolo Anzoletti che Sabato 20 Ospiterà il Noventa Vicentina. Partita di sola andata che porterà in semifinale la vincente.

Nel B femminile ben due i team veneziani in semifinale: Tc Dolo con Masetto, Santon Anna e Sofia, Baldan, Masiero e Polato che giocheranno sabato 20 alle ore 15 in casa contro l’Arzignano e la Canottieri Mestre in trasferta a casale Sul Sile con la Barchessa Domenica 21 ore 15.00. Il team di San Giuliano (in foto) è composto da Morucchio, Simoncello, Faraguna, Bottacin Barbara e Federica e Franzosi.

Gruppo C: nel maschile ci sono i lidensi del Ca’ del Moro con Rizzo, Colonna, Di Prisco Alvise e Luca , Fattore e Ciriotto che incroceranno le racchette in casa Sabato 27 ore 15.00. Nel femminile guadagna il pass il Santa Maria di Sala con Muffatto, Mimo, Tofan, Mogni, Michieletto e Brugnera che Domenica 21 alle 15.00 cercheranno di estromettere le veronesi del Nogarole Rocca.

Nel Gruppo D già con la finale in mano per il 18 Febbraio nel maschile Ca’ del Moro con Matiz, Di Cola, Montalto, Carlig, Spiro e Brandi che saranno avversari anche nel femminile con i trevigiani della Barchessa. Il team femminile è composto da Toso, Falchetto, Botta e Vianello.

Altri tornei