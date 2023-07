Tennis, Elena Covi del Green Garden fa il tris: a Scorzè vince ancora

A Scorzè il draw rosa, diretto da Evelin Lazzari con 1.000 euro di montepremi e 22 giocatrici coordinate da Matteo Rossetto, si è concluso anzitempo con la vittoria di Elena Covi.

La finale è stata tra l’istruttrice locale Maddalena Bettiol ed Elena Covi, andata in favore di quest’ultima e vinta al terzo set. Finale tra ex compagne di squadra, quella del Park di Villorba, giocatrici che si conoscono bene, ma con scenari 2023 diversi. Covi, che sta facendo man bassa di Open, e Bettiol, che per dare il buon esempio ai suoi allievi si è rimessa a giocare seriamente. Il movimento femminile di vertice tra Marca e Venezia trae giovamento da questo mix.

Terze piazze per la favorita del seeding la vicentina Eva Segato e per Aurora Vignaduzzo. Quest’ultima, under 18 con tessera del Portogruaro, sta dando lustro alle tenniste veneziane. Da poco guadagnati i galloni di seconda categoria sta già scalando meritatamente la classifica. Alle premiazioni ha presenziato la prima cittadina di Scorzè Nais Marcon.

Tornei in corso

Fino al 23 luglio a Porto Santa Margherita torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Sono 85 i giocatori coordinati da Davide Corredig.

Fino al 27/7 a Camponogara Torneo Fornea Impianti torneo di 3^ maschile, 71 iscritti coordinati da Alessandra Gislon.

Fino al 29/7 allo Sporting Mestre di Via Terragliol 14° Memorial Ermanno Orler, Open maschile. Sono 87 i giocatori a confronto coordinati da Simone Zucchetti. E manca ancora un giorno per l’iscrizione dei big.

Fino al 30 luglio a Portogruaro torneo di 3^ fino ai 3.4 maschile e 3.1 femminile singolari. Doppio maschile fino ai 3.4. Sono 118 i players agli ordini di Rinaldo Tassile.

Tornei con iscrizioni aperte