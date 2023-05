Le tenniste Covi e Zema del Green Garden vincono in trasferta

A Este nell’Open Supercar la tennista Francesca Covi, in forza al Green Garden, vince l’ambito trofeo. In finale al terzo set si impone sull’ex compagna di club Nicole Ioso del Park di Villorba. Sia Francesca che la sorella, Elena Covi, giocheranno nella serie D 2023 con il Green Garden. Due giocatrici d’esperienza, alla loro rebirth 2.0 con il club mestrino. I risultati si sono già visti, con Elena uscita ai quarti nelle pre-quali Bnl con molto onore ed ora Francesca vittoriosa in questo Open che annoverava un discreto numero di giocatrici di seconda categoria.

Conquista in terra trevigiana anche per Virginia Zema, Green Garden, che nel terza categoria di Altivole ha messo al secondo posto la patavina Iannucci.

È iniziato al Republic di Jesolo il torneo Open di 2^ categoria maschile e femminile fino al 14 maggio. Sono 1.000 gli euro del montepremi e 70 i contendenti agli ordini di Maria Laura Perini ed Alessandro Mior. Già in lizza i giocatori di seconda categoria. Incontri di lunedì 8 che si svolgeranno fino alle 19.30.

Gli altri tornei in corso

Fino al 13/5 a Porto Santa Margherita torneo d’apertura stagione maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria con 82 iscritti. A Bibione è iniziato anche per i Junior fino al 14 maggio il Kinder Trophy Joy of Moving. In gara i giovani dai 13 ai 16 anni maschile e femminile.

Tornei con iscrizioni aperte