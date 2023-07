Tennis, gli esiti del torneo giovanile di Portogruaro

A Portogruaro, dal 1° al 9 luglio, si è tenuto il torneo giovanile Portogruarese. Erano 83 i giovani ai nastri di partenza degli 8 tabelloni, diretti da Umberto Gerolin con la supervisione di Lucio Geremia.

Nell’under 10 maschile Piero Marchesin del Caneva con Gianluca Piai del Motta di Livenza; nell’under 12 il portogruarese Lorenzo Bottosso con tessera del Tc Mestre in due set sul giocatore Nicolò Battistel del Tc Motta. Nell’under 14, il draw più gettonato, Lorenzo Bottosso ha concesso il bis con una partita tirata al terzo set, proprio contro il suo compagno di club Francesco Zagatti. Nell’under 16 altro derby tutto in casa Portogruaro tra Tommaso Cancian e Francesco Foglia. La gara di finale è andata in favore del favorito del seeding Cancian che in una bella finale senza esclusione di colpi, ha chiuso l’incontro per 6/3 7/5.

Nel femminile, per le più piccine, Isabella Martinelli, udinese del Ronchi con Vittoria Cecchini del Tc Istrana; nell’under 12 Arina Maso, giocatrice del Motta, con Camilla Piazza del team di casa. Nell’under 14 Rebecca Miotto dell’Oderzo con Elena Tilita del Tc Motta. Nell’under 16 Lucrezia Narder del Brugnera per 7/6 6/1 con Rebecca Ada Palmieri del Park tennis di Villorba.

Il presidente del sodalizio portogruarese Mauro Bruno Rettore ha ringraziato i giovani convenuti presso questo club assieme alle loro famiglie, ai dirigenti del suo staff e al giudice arbitro Lucio Geremia. È stato un torneo all’insegna del fair play, della sportività e anche dell’agonismo, come l’ultimo incontro svoltosi dalle 12.30 alle 14.30. Nessuno dei due giovani voleva perdere e ce l’hanno messa davvero tutta.