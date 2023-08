Tennis, gli esiti del torneo giovanile memorial Donzella

Alla Canottieri Mestre concluso il torneo giovanile di tennis Memorial Guido Donzella dai 12 ai 16 anni, con 77 giocatori coordinati da Costantino Zorico. Questi gli esiti. Nell’under 12 maschile continua l’imbattibilità dell’under 12 del Volpago Lorenzo Genna che si sta cimentando anche nei tornei per adulti con buoni risultati. L’ultimo che gli ha opposto una buona resistenza è stato il giocatore del Green Garden Mattia Savonitto con pari classifica.

Nell’under 14, dopo una finale thriller Leonardo Sandri dello Scorzè con Edoardo Tommaso Vettorato del Tc Padova. Al terzo set concluso nel long tie-break fino al 14-12, partita avvincente a conclusione di un tabellone con 27 partecipanti. Terzi posti per Lorenzo Genna e per il savonese Pietro Gandolfo. In evidenza con 4 vittorie Andrea Menis del Green Garden.

Nell’under 16 Andrea Porcelli dello Junior di Milano al long tie break sul giocatore del Tc Venezia Kareem Radwan. Nell’under 12 femminile Antonia Stephany Bondoc del Plebiscito di Padova con Arianna Coiutti udinese del Martignacco. Nell’under 14 Elisa Agostini del Belluno con Isabella Beato del Maserà di Padova, terza Vittoria Perin del Bassano. Nell’under 16 Costanza Cassina del Plebiscito di Padova in due set con Vittoria Perin.