Tennis, gli esiti dell'Open al Republic di Jesolo

Al Republic di Jesolo l’Open è del bellunese Daniele Valentino, in virtù del forfait del suo avversario, il vicentino Davide Galvanin, impossibilitato a disputare la finale. Valentino con tessera della Canottieri Padova era il favorito numero due del seeding. Terzi posti per il mantovano Tommaso Ferrari e per il vicentino del Palladio Thomas Giuseppe Nucera.

Oggi al Republic ultimo giorno di racchette di classe in collaborazione con la Scuola D’Annunzio di Jesolo Lido. Da Giugno inizieranno i corsi estivi e da Luglio ci sarà l’Horizon Camp, molto atteso visto il successo della scorsa estate.

Tornei in corso

Fino all’asciugatura dei campi, a Porto Santa Margherita torneo d’apertura stagione maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria con 82 iscritti

Dal 13 al 28 maggio a Fossò torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 400€ di montepremi. Dirige Enzo Angi con 92 partecipanti.

Prossimi tornei nel Veneziano