Tennis, gli esiti del rodeo all'Arca di Spinea

All’Arca di Spinea Rodeo Fitp di 3^ categoria maschile e femminile con 43 partecipanti. La cabina di regia rosa delle sorelle Vinci ha fatto da traino, è del femminile il draw più partecipato. Tabellone vinto dalla trevigiana del Park Tennis di Villorba Alessia Vittoria Landi. Finale molto combattuta tra l’under 16 trevigiana e la patavina Alessia Maria Minzat. Duello d’alta quota tra le due giovani che saranno sicuramente protagoniste anche in seconda categoria, animando nelle loro fasi iniziali i main draw. Futuro ancora più tinto per la giovanissima Minzat, già nel giro di interesse nazionale.

Terzi posti per un’altra trevigiana la tredicenne Matilde Dall’Antonia fresca di passaggio al Park di Villorba e per la tennista under 18 del Tc Venezia Carlotta Donaggio. Nel corso della kermesse, in evidenza l’udinese Margherita Losco che ha messo a dura prova la leadership della vincitrice e la veterana veronese del Valpolicella Paola Bottesi con 3 vittorie.

Nel maschile davanti a tutti Roberto Fanna del Modus di Udine che ha messo al secondo posto l’under 16 trevigiano Giordano Sozza. Terzo posto per l’under 18 del Dolo Riccardo Pasqualetto che dopo aver ottenuto 3 vittorie non è riuscito a mettere la ciliegina sulla torta. In semifinale con il veterano friulano sia lui che il giocatore del Volpago non sono riusciti a scardinare le sue difese. In evidenza Marco Forcato dell’Arca Filippo Baldan altro giocatore del Dolo.

