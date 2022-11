Tennis, gli esiti del Rodeo di Portogruaro

Long weekend Rodeo al Tennis Club Portogruaro. Erano in 57 i giocatori in gara agli ordini di Umberto Gerolin e Lucio Geremia.

Le finali del rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria hanno avuto i seguenti esiti. Nel femminile la giocatrice di casa Elisa Sperandeo ha messo al secondo posto Mariaelena Gardin, trevigiana dello Sporting Magi. Terzi posti per l’udinese Eleonora Longo e per l’under 12 triestina Marta Parpinel.

Nel maschile, con una cinquantina di contendenti, su tutti Antonio Mazzon dello Junior di Santa Lucia di Piave che in semifinale ha eliminato il favorito di casa Luciano Glogovich, e nell’ultima fatica anche l’under 16 del Portogruaro Nicolò Anese per 4-2 4-0. L’altro bronzo è andato alla sorpresa del torneo Francesco Pinni, altro player del sodalizio organizzatore autore di 4 vittorie.