Tennis, chi ha vinto il torneo di 4ª categoria al Bissuola

È di Nicolò Bugin il grido più forte e liberatorio della tensione messa in campo nella sua gara contro l’esperto avversario Marco Zanon. Il giovane del Green Garden è riuscito a spuntarla con il player della Canottieri di Murano, ma con ben due tie-break, nel corso del torneo di 4ª categoria disputato al Venice Sporting Center di Mestre.

Partita con Bugin sempre in spinta per la sua verve e Zanon a controllare il gioco, in attesa degli errori del giovane avversario, che trova i guizzi vincenti nei momenti decisivi. Terzi posti per il padovano del Casale di Scodosia Riccardo Ruffin e per il trevigiano della Barchessa Luca De Rossi.

Nel femminile terzo successo stagionale per Lorena Rebeschini con tessera trevigiana dell’Istrana. L’ultima a contenderle il successo è stata la padovana del Plebiscito Anna Fantin che è giunta ad un passo per superarla, ma ha ceduto nel tie break per 7/5. Terzi posti per le trevigiane Barbara Re della Barchessa e Mariaelena Gardin dello Sporting Magi.