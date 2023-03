Tennis, gli esiti del torneo di Chioggia

A Chioggia nello scorso weekend si è svolto il Rodeo maschile per giocatori di 4^ categoria, diretto da Giuseppe Zanellato con la supervisione di Filippo Spinello. Trenta i giocatori ai blocchi di partenza. Ha tagliato il traguardo sul filo di lana Alessandro Ancona, che a dispetto della sua età è riuscito ad infilare tre vittorie di fila al fotofinish. L’ultimo è stato il suo compagno di club Federico Veronese con long tie-break concluso sul 13-11.

Neanche a dirlo che il podio è stato occupato da tutti i giocatori del club organizzatore, tant’è alto il valore dei suoi giocatori. La quarta categoria sta stretta a tutti loro, ma si accontentano di mantenerla. Bronzo per Federico Famulari e per “l’intruso” Pietro Capuzzo del Conselve. Nel main draw l’etichetta di mina vagante va ad Alberto Campaci del Conselve, che ha totalizzato 4 vittorie, arginate dal winner al suo primo turno. Con 3 Stefano Prete under 16 dell’Eurosporting Treviso.

