Tennis, gli esiti del torneo giovanile al Tc Dolo

Al Tennis Club Dolo si è concluso il torneo giovanile con 118 giocatori, diretto da Micaela Barbuni e Andrea Spolaore. Questi gli esiti. Nell’under 12 Giacomo Aldo Vettori del Silea con Lorenzo Bottosso del Tc Mestre. Nell’under 14 il tabellone con 39 giocatori ha registrato la finale tutta Green Garden tra Andrea Perini con Edoardo Novello. Terzo posto per Giacomo Palumbo della Canotteri Padova. Nell’under 16 il milanese Andrea Porcelli con Kareem Radwan del Tc Venezia.

Per il femminile, under 12 il gioiellino di casa Sofia Santon con Francesca D’Incà del Sedico; l’under 14 va a Viola Pavanello del San Paolo di Padova che in due set si è aggiudicata la finale con l’home player Iris Masetto. Nell’under 16 bis di Pavanello che ha messo al secondo posto Mistre Schiavon del Plebiscito di Padova. Per la padovana Pavanello in questo torneo si registrano ben 7 vittorie ed una valanga di punti.

Tornei in corso

A Portogruaro 14° giorno dell’Open Banca Prealpi con 5.000 € montepremi maschile e femminile. Quasi 150 gli iscritti agli ordini di Umberto Gerolin e Lucio Geremia, che hanno iniziato entrambi i tabelloni principali. Trentaduesimi di finale la posizione esatta del torneo con competizioni iniziate alle 14.00 con Wood-Buffa; alle 16.00 per il maschile Biasiolo-Baretta e Checchin-Vidmar e per il femminile Piccinini-Ronchi; prosegue il draw rosa alle 18.00 con Burato-Iosio, Vignaduzzo-Ricci e Mazzucchelli-Covi; alle 20.00 maschile Lorenzon-Comuzzi.

Fino al 10/9 a Camponogara torneo di 4^ maschile con 62 giocatori. Fino al 17/9 a Caorle torneo di 3^ maschile e femminile in corso Chiggiato con 50 players. Fino al 10/9 a Mirano torneo di 3^ maschile e femminile giunto alla sua 57^ edizione con 70 iscritti. Fino al 10/9 a Spinea torneo di 4^ maschile e femminile don’t stop me now, con 80 giocatori coordinati dal duo Vinci.

Tornei con iscrizioni aperte

Dal 9/9 al 16/9 presso il Tc Ca’ del Moro Tappa Pre-qualificazioni dell’Ibi 2024 per i giocatori di 4^ categoria maschile e femminile con incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 settembre. A Scorzè dal 9 al 17 settembre torneo di 3^ limitato al 4° punto maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 settembre. Dal 9 al 24/9 Torneo di fine stagione a Porto Santa Margherita per giocatori e giocatrici di 3^ e 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 settembre. Dal 9 al 17 al Tc Mira torneo giovanile Lavanderia Lsg dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 settembre.