Tennis, chi ha vinto il torneo femminile di Scorzè

A Scorzè si è concluso il torneo di 3^ categoria riservato alle tenniste. Diretto da Moreno De Rossi, una ventina quelle in tenzone in Viale Kennedy che hanno onorato la competizione. Su tutte Maddalena Bettiol del Park di Villorba che in due combattuti set ha messo al secondo posto l’under 16 Beatrice Pelosin del Green Garden.

Pelosin che ha già guadagnato i galloni di seconda categoria e che nell’Open di Mogliano ha fatto un’ottima competizione. Terzi posti per l’under 16 del Plebiscito Laura Benvegnù, anche lei passata in seconda categoria e per Alice Bertazzon del Pederobba, rientrata alle competizioni. La trevigiana con tre vittorie pesanti ha messo in difficoltà anche le ben più giovani ed allenate giocatrici. Maddalena Bettiol che si sta dedicando proprio nel club di Scorzè a formare nuove leve, ha voluto dar loro il buon esempio vincendo questa kermesse. Per la felicità del club scorzetano, alle premiazioni ha presenziato anche la cittadina numero uno, Nais Marcon.

Tennis, tornei in programma nel Veneziano

Fino al 25/9 torneo di 3^ categoria maschile e femminile al Republic di Jesolo con 70 tennisti a confronto diretti da Alessandro Mior. Sono 7 le gare odierne in calendario, e partenze con giocatori dai 4.4. Questo cut off dei tennisti di classifica inferiore, per consentire al club di poter ospitare successivamente, le finali regionali a squadre che si contenderanno gli scudetti dalla categoria D1 fino alla D4. Due settimane quindi di spettacolo presso le strutture di Via Piola che garantiranno lo svolgimento delle competizioni anche in caso di pioggia, grazie ai due campi in terra rossa permanentemente coperti.

Dal 10 al 18/9 a Ca’ del Moro torneo di 4^ categoria maschile e femminile LWT di Enjoy Venice diretto da Nicoletta Bortolozzo con due dozzine di partecipanti. Due le gare in programma Venerdì la semifinale della parte bassa del draw dove spunta Carlo Cavalli del Ca’ del Moro e per il femminile alle 16.00 c’è la finale tra Elena Scola del Silea con l’under 14 Eva Miriam Baker del Tc Venezia.

Nel weekend dal 16 al 18/9 a Fossalta di Portogruaro rodeo memorial Pierino fino ai 3.4 con iscrizioni chiuse a 28 partecipanti. Dal 17 al 25/9 al Tc Dolo 3° Memorial Fernando Barbuni per giocatori di 4^ categoria maschile con 124 tennisti coordinati da Micaela Barbuni e Andrea Spolaore. Fino al 24 a Caorle torneo di 3^ maschile e femminile in atto sotto la direzione di Nicola Soncin e la supervisione di Andrea Marchesan. Attualmente sono 82 i giocatori in tenzone, ma mancano ancora i players di 3^ i quali hanno tempo fino alle 12 del 17/9 per le loro adesioni.

Dal 24/9 al 2/10 torneo veterani a San Dona’ di Piave. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9. Dal 30/9 al 2/10 al Foxalta di Piave singolare maschile fino ai 3.3 Trofeo Eltec Good by Summer. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/9.