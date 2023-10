Tennis, risultati del Tpra Ibi 24 allo Sporting Venice Center

Concluso allo Sporting Venice Center della Polisportiva Bissuola il Tpra Ibi 24 Expert Level. Vince Gianni Callegaro del Tennis Club Lido al terzo set su Michele Cadamuro trevigiano dello Junior. Terzi posti per Fabio Montagner dell’Arca di Spinea e per Simone Fiorucci del San Paolo di Padova.

Concluso anche al Tc Dolo il torneo di 4ª categoria maschile memorial Fernando Barbuni con 94 giocatori. Su tutti, a sorpresa Carlo Maria Ruscelli del Garden di Abano. Sono dovuti arrivare al long tie-break per stabilire il vincitore, i finalisti del Dolo, spareggio lotteria che ha decretato il secondo posto di Davide Pavanati dello Sporting Club di Mestre. Terze piazze per gli under 16 del Mirano Giacomo Stefanutto e Michele Causin. In evidenza con 3 vittorie Andrea Cassarà compagno di club del vincitore, Luca Salviato del Camponogara.

