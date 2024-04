Tennis, torneo veterani al Tc Dolo: i vincitori

Al Tc Dolo concluso il 2° Torneo Veterani per giocatori dai 40 agli over 60 maschile e femminile, fino ai 3.1, con 57 partecipanti. Andrea Spolaore e Micaela Barbuni hanno emesso i seguenti verdetti.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Nell’over 45 maschile, il bresciano Alessandro Marco Loda in due set sul veronese Artem Raikher. Terzi posti per il veneziano dello Sporting Andrea Fortuna e per il maestro trevigiano del Tcvo di San Vendemiano Andrea Barone.

Nell’over 50 bis del giocatore del Desenzano Alessandro Marco Loda che ha messo in seconda posizione Gianluca Cordioli del San Martino Buon Albergo. Terze piazze per Stefano Bizzotto del Villa Imperiale di Padova e Marco Mantoan del Noventa Vicentina. In evidenza il giocatore di casa Marco Burighel con ben 4 vittorie.

Nell’over 60 Massimo Fommei della Canottieri Padova sorprende il veronese Giorgio Tacconi. Subisce l’avversario nel primo set, pareggia nel tie-break e poi nel long tie-break si impone per 10-8. Terzi posti per il trevigiano Damiano Baggio e per il vicentino Paolo Maculan.

Tra le donne over 40, si impone la bellunese Nermina Palata con un doppio 6/4 sulla giocatrice del Fossò Emanuela Brun. Per le over 50 Emanuela Brun al terzo set con la vicentina Elena Pirocca. Bronzi per Edda Sebastiano del Bussolengo e per Lucia Carrara del Brenta Sport di Vigonovo.

Tornei con iscrizioni aperte