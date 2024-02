Tennis, il team femminile del Santa Maria di Sala vince il gruppo C di Coppa Veneto

Nelle finali di Coppa Veneto nel gruppo C femminile il Santa Maria di Sala vince la Coppa Veneto. Il team è composto da Serena Muffatto, Simonetta Mimo, Maria Tofan, Simona Mogni, Chiara Michieletto e Beatrice Brugnera.

A Scorzè si è concluso il rodeo di 4^ categoria maschile diretto da Gianni Marcon con 37 players. Su tutti a sorpresa l’under 16 di casa Giovanni Grotto. In finale è riuscito a spuntarla anche su un giocatore d’esperienza come Andrea Rizzo. Ovviamente non è stata una passeggiata perché la finale si è conclusa al terzo set. Bronzi per Tomas Artusi del Mira e per Lorenzo Marchiante dello Sporting Mestre.

In evidenza Stefano Moro del Santa Maria di Sala e Nicola Grava, trevigiano dello Junior, con 5 vittorie; con 4 Manuel Marin, vicentino del Dueville, e Luca Sacchetto del Loreggia con 3.

