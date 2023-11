Tennis, i risultati del Rodeo di 3^ di Mirano: finale maschile tutta veneziana

Si è concluso a Mirano il Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile con 48 giocatori coordinati da Isabella Squizzato e Gianpiero Scanferlato.

Nel maschile Sebastiano Cecchini del Tc Mestre, dopo un long tie-break thriller, mette al secondo posto Andrea Marangon del Chioggia. Terze piazze per l’under 18 di casa Riccardo Pasqualetto e per il bolognese Luca Morosini. Tre le vittorie per un altro giovane di casa, l’under 16 Michele Causin.

Nel femminile si impone su tutte Angelina Soltoianu del Guizza di Padova, gara terminata al long tie-break che la vedeva opposta in finale alla trevigiana Beatrice Bevilacqua. Bronzi per l’under 18 del Plebiscito di Padova Sofia Peruzzo e per Elisabetta Talarico del Tc Padova. Con 6 vittorie dalle retrovie Luisa Muraro del Fossò ha creato parecchio scompiglio. Da 4.5 è arrivata fino ai quarti di finale del draw di 3^.

