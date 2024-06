Tennis, oggi si conclude l'Open Crown di Dolo

L’Open Crown di Dolo puro spettacolo. La kermesse diretta da Micaela Barbuni con la supervisione di Andrea Spolaore continua a far vedere il miglior tennis del Veneto. Oggi, purtroppo per gli appassionati, si chiude con l’ultima gara in programma alle 17.00. Chi vincerà il price money di 6.000€, Pietro Romeo Scomparin o Tommaso Gabrieli?

Ingresso gratuito e finali garantite meteo, grazie alle strutture fisse del club dolese. Non si sa se ancora i campi esterni saranno agibili per l’incontro clou, e per far accomodare gli spettatori in tribuna, ma indoor o outdoor lo spettacolo è comunque garantito.

I protagonisti sono stati Scomparin e Gabrieli premiati con il raggiungimento della finale. Ieri Scomparin nel primo pomeriggio è riuscito a contenere l’esplosivo Fiorentini. Una bella prestazione dell’alfiere dell’Eurosporting di Treviso che nel primo set ha fatto vedere la sua classe rifilando un 6/1 al bergamasco Fiorentini. Poi invece di chiudere per la felicità degli spettatori, perdendo per 4/6 il secondo set Scomparin ha prolungato il suo incontro fino al terzo set dove ha di nuovo ripreso le redini in mano chiudendo di nuovo per 6/1.

Per il ragioniere del tennis Gabrieli, tutto come da copione. Difese e geometrie compassate, nel senso di disegnate con il compasso, ma anche ponderate dalla sua esperienza. Le ha provate davvero tutte Alberto Orso, dotato di un gioco “champagne” che è in antitesi con quello del suo pragmatico avversario. E i numeri di Gabrieli si sono visti. Tutti i suoi incontri conclusi in due set e senza nemmeno un tie-break, ne fanno sempre un avversario temibile.

La finalissima viene anticipata da quella di 4^ categoria che inizierà alle ore 14.00. Di fronte Luciano Faccenda dello Sporting Life Center di Vacil ed il padovano Davide Milan del Plebiscito. Il primo nella giornata di ieri ha vinto la resistenza del goriziano Marko Radanovic ed il secondo si è aggiudicato la maratona contro Nicolò Pesce del Davis Plus Center di Mestre.

Tornei in corso

A Portogruaro oggi dalle 15.00 parecchie semifinali della Tappa del Kinder Trophy Joy of Moving che hanno visto 186 giovani dai 10 ai 16 anni calcare i campi di Viale cadorna. Direzione di Umberto Gerolin e supervisione di Rinaldo Tassile, sono riusciti a conciliare le notevoli esigenze, tarpate e scombinate dal meteo. Competizioni assicurate grazie anche alle strutture fisse che hanno consentito il regolare svolgimento del torneo.

Day eight sulla carta, ma effettivi la metà in quanto le condizioni meteo hanno fatto impazzire l’organizzazione coordinata da Simone Zucchetti. Questa 3^ edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che è in svolfgimento per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre fino al 9 giugno dovrà ora marciare con doppi turni. Sono 9.000€ il prize money complessivo. Vi si possono iscrivere tutti i giocatori e giocatrici tesserate per le società del veneto con cittadinanza italiana. Oggi si chiuderanno le iscrizioni per i classificati dai 2.6 ai big di 1^ categoria.

All’Arca di Spinea fino al 07/6 c’è il Z-Gen torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Sono 149 i giovani coordinati dalla cabina di regia rosa Vinci.

Tornei con iscrizioni aperte