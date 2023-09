Tennis, Open Banca Prealpi di Portogruaro: finali femminile e maschile

Si svolgono stasera, 12 settembre, le finali dell’Open Banca Prealpi di Portogruaro, maschile e femminile, con 5mila euro di montepremi. Erano quasi 150 gli iscritti agli ordini di Umberto Gerolin e Lucio Geremia, che hanno pubblicato gli orari delle finali odierne. Alle ore 18.00 Elisa Visentin 2.3 e Gloria Ceschi 2.1, alle 19.30 Marco Speronello 2.1 con Alessandro Ragazzi 2.2.

La giocatrice con tessera del Bolzano Elisa Visentin, partita dagli ottavi di finale come testa di serie n° 5, ha vinto già tre incontri con Francesca Covi 2.5, Valeria Muratori 2.3 e ieri ha estromesso anche la favorita del seeding 2.1 Federica Rita Arcidiacono. Dotata di un gioco non proprio appariscente ma molto solido, l’altoatesina propende per un gioco difensivo. Un po’ più votato all’attacco quello di Gloria Ceschi con tessera toscana del Pistoia, vista parecchio in Veneto con il team di A2 del Plebiscito di Padova dove militava un lustro fa. Essendo la tds numero 2 ha disputato soltanto un incontro, vinto tra l’altro al terzo set con la 2.3 latisanese Adele Burato.

Di rientro dall’attività internazionale, dov’è conteso con l’attività nazionale degli open, il padovano Alessandro Ragazzi 2.2 è uno dei pochi che è riuscito a spezzare il dominio di Marco Speronello. Entrato dai quarti, ha stoppato la bella corsa del trevigiano Checchin, regolando in tre set il bassanese Tommaso Gabrieli. Con Speronello sarà come sempre un incontro esplosivo.

Va a nozze Marco Speronello con le ultime formule dei draw che lo vedono partire direttamente dalle semifinali, dato il suo ranking. Spesso dalle finali, visto il suo strapotere. Nel frattempo ha fatto vedere il suo stato di forma contro l’argentino Alejo Vilaro in forza al Green Garden, partita spettacolare che ha fatto da aperitivo per quella della finale. Stasera alle 19.30 uno dei pochi avversari che riesce a metterlo in difficoltà, come nell’Open Duca di Dolle svoltosi a Vacil, sede dove spesso fanno base entrambi e dove lo spettacolo è di casa. Speronello è a caccia del suo 12° successo stagionale e 112° in carriera.

A Camponogara concluso il torneo di 4^ maschile con 62 giocatori coordinati da Alessandra Gislon. Ha vinto il giocatore di casa Luca Dittadi che con 4 incontri ha messo la parola fine al torneo Impianti Fornea. L’ultimo che ha cercato di fermarlo è stato Alessandro Baruzzo del vicino club Brenta Sport. Anche per lui stesso trattamento degli altri avversari sconfitti in due set. Terzi posti per Valter Bettio e Roberto Muneratto entrambi veterani di casa.

Tornei in corso

Fino al 17/9 a Caorle torneo di 3^ maschile e femminile in corso Chiggiato con 50 players.

Fino al 16/9 presso il Tc Ca’ del Moro Tappa Pre-qualificazioni dell’Ibi 2024 per i giocatori di 4^ categoria maschile e femminile con incontri di singolo e doppio, con 65 iscritti.

Fino al 17 settembre a Scorzè torneo di 3^ limitato al 4° punto maschile e femminile, con 91 partecipanti coordinati da Evelin Lazzari e Emiliano Minello.

Fino al 24/9 Torneo di Fine stagione a Porto Santa Margherita per giocatori e giocatrici di 3^ e 4^ categoria e 18 partecipanti.

Fino al 17 al Tc Mira torneo giovanile Lavanderia Lsg dai 12 ai 16 anni. Sono 90 i giovani a confronto coordinati da Ciro Esposito e Maria Cristina Cestonaro.

Tornei con iscrizioni aperte