Tennis, il team maschile del Green Garden vince i playout e rimane in B2

A Genova per il Green Garden contro il Park Tennis è stata sufficiente la disputa dei soli singoli per vincere i play out di B2. La gara di andata in via Asseggiano la scorsa settimana vinta per 4/2 dava un discreto vantaggio ai veneziani. Ed il vantaggio nei singoli, sanciva definitivamente la salvezza e la squadra più veneziana più in auge sia nel 2023 sia nella disputa dei campionati a squadre 2024. Sugli scudi Marco Rampazzo, Lukas

Jastraunigh e Alejo Vilaro.

I tornei nel Veneziano

Fino al 9 luglio a Portogruaro, torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Sono 83 i giovani coordinati da Lucio Geremia

Fino al 12 luglio a Santa Maria di Sala 40ª Coppa Baldi Pomiato, torneo di 3ª categoria maschile e femminile con 83 giocatori diretto da Maria Doschinescu e Giovanni Napolano

Fino al 9 luglio Memorial Luca D’Orologio a Fossalta di Portogruaro. Torneo di 3ª categoria maschile e femminile. Sono 113 i giocatori supervisionati da Lucio Geremia

Fino al 10 luglio allo Sporting Venice Center sono 32 i giocatori di 4ª categoria agli ordini di Elena Scomparin e coordinati da Riccardo Sacco

Fino all'11 luglio Torneo Faraguna Assicurazioni alla Canottieri Mestre. Sono 97 i tennisti in gara coordinati da Costantino Zorico.

