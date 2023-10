Un argento e due bronzi per le tenniste del Green Garden a Correggio

Green Garden in festa per due bei risultati nazionali. A Correggio Noelle Zema, Maria Vittoria Franzoi e Virginia Zema centrano rispettivamente il secondo ed i terzi posti. Al Circolo Tennis San Martino erano 500 i giovani a confronto nello Junior Next Gen Italia. Nel draw under 14, quello in cui hanno giocato le ragazze del Green Garden, erano in 80 al via, capeggiate da una giocatrice di interesse nazionale, la 2.6 parmense Camilla Montenet. Con lei, nella semifinale, Noelle è riuscita a confezionare la vittoria più importante.

La testa di serie numero due era la veneziana 2.7 Virginia Zema, che ha dopo una vittoria nella semifinale è incocciata nella winner. La pavese 2.8 Camilla Olga Castracani si è aggiudicata il draw rivelandosi la matador delle green girls. Ad accompagnare la pattuglia delle ragazze c’era l’allenatrice Nadin Ercegovic. Con lei anche l’under 10 Teresa Novello, che ha onorato la competizione, uscendo nei quarti di finale.

Al Green Garden la tappa Tpra nella giornata di domenica 15. Grazie al coordinamento di Antonio Asquino si sono tenute ben 4 competizioni. Nell’Expert Level derby tutto rodigino vinto da Federico Marchesini, che ha messo al secondo posto Marco Frezzato. Nell’entry level femminile la veronese Giovanna Busti con Anna Farinati. Nell’All Star il veronese Andrea Cengia con il trevigiano Luciano Faccenda.

Al Tc Dolo fino al 22 ottobre Trofeo Crown di 4^ categoria femminile. Sono 44 le giocatrici agli ordini di Micaela Barbuni e Andrea Spolaore.

