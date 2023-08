Tennis, i risultati del giovanile di Spinea

All’Arca di Spinea si è concluso il 4° torneo giovanile Hot Shot con 10 draws e 132 presenze, per i tennisti dai 10 ai 16 anni con singoli e doppi. Questi i finalisti e vincitori.

Nell’under 10 maschile Alessandro Soncin del Caorle con Giovanni Ortica del Park di Villorba; nell’under 12 Nicholas Disegna del Green Garden con Riccardo Da Sacco del Tc Mestre. L’under 14, il più gettonato con ben 33 partecipanti, è stato appannaggio del 3.5 Edoardo Nicoletti del Plebiscito al terzo set con il rodigino del Don Bosco Geremia Hanau. Terzi posti per Marco Zordan del Villabella di Verona e per l’under 12 Edoardo Poloni del Bassano. Per l’under 16 il patavino Marco Buja della Commodore academy che in due set si è imposto sul giocatore del Tc Venezia Kareem Radwan. Doppio under 14 Ongarato e Boesso due set tirati con Vettori e Poloni.

Nel femminile nell’under 10 Juno Chiodelli dell’At Verona con Beatrice Bujor del Mogliano; nell’under 14 Martina Giollo dell’Adria al terzo set sulla padovana Martina Bernadette Gheorghies. Nell’under 16 Elisa Valente dell’Arzignano in due set sulla giocatrice Gheorghies.

Nel doppio misto under 14 Antonio Borgo e Viola Pavanello in due set con Alessandro Ongarato e Gloria Cuogo.

Tornei in corso

Fino al 03/9 il 7° memorial Nicola Vazzoler draw maschile per giocatori fino ai 2.3. Dirige Walter Rosiglioni e supervisione di Diego Pierluigi Boer con 88 giocatori.

Fino al 27 agosto a Ca’ del Moro Open maschile Mechanic System con 44 players. Alle 17.00 Kareem Radwan-Cristiano Cavaldoro e alle 17.30 Alvise D’Oria-Andrea Albiero.

