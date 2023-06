Tennis, i risultati del 3° Zeta Gen all'Arca di Spinea

Concluso all’Arca 974 di Spinea il 3° torneo under Zeta Gen con 157 giovani racchette. Cabina di regia tutta rosa con Giorgia e Federica Vinci. Questi gli esiti. Nell’under 10 maschile Giovanni Sartori dei comunali di Vicenza con Tommaso Radic dello Sporting Mestre. Nell’under 12 derby tutto trevigiano tra Lorenzo Genna del Volpago e Giacomo Aldo Vettori del Silea. Terzi posti per Nicholas Disegna del Green Garden e per Tommaso Buscato del Tc Dolo.

Nell’under 14 con tabellone da ben 46 giocatori, su tutti Giacomo Palumbo della Canottieri Padova in due set su Edoardo Novello del Green Garden. Terzi posti per Leonardo Sandri dello Scorzè e per Leonardo Draghi del Noventa Vicentina. Nell’under 16 Kareem Radwan del Tc Venezia con Edoardo Novello.

Nel femminile l’under 10 è un affare tutto Green Garden Teresa Novello con Bianca Galliazzo. Nell’under 12 Elena Semenzato del Tc Mestre; nell’under 14 Martina Liccardo del Tc Padova con Martina Giollo dell’Adria. Nell’under 16 Martina Gambalonga del Montecchia in due set con Maddalena Tonolo del Green Garden.

Proseguono sempre a rilento gli Assoluti del Veneto in corso al Green Garden, partiti con 250 tennisti. Oggi sono rimasti a una quarantina a contendersi i 9.000€ di montepremi coordinati da Mauro Granzotto. Nella giornata di Martedì entrano in scena i big. Finali previste, salvo pioggia, per la giornata di giovedì 15.

Dal 11 al 21 allo Sporting Venice Center by polisportiva Bissuola torneo giovanile dai 10 ai 14 anni. Sono 45 i giovani sui sintetici di via dei Mille.

Gli altri tornei