Tennis, il prossimo agosto al Lido prima edizione degli “Internazionali di Venezia”

L’annuncio è stato dato questo pomeriggio nel corso della presentazione della manifestazione alla presenza tra gli altri del presidente del Club, di Viktor Galovic, direttore torneo ATP Challenger di Verona e di Carlo Piccoli amministratore delegato della società organizzatrice dell’evento. In rappresentanza della città il sindaco di Venezia.

Il trittico ATP Challenger Tour

Gli Internazionali di Tennis di Venezia del 2022 – è stato spiegato - fanno parte di un “trittico” di ATP Challenger Tour che verranno organizzati dopo l’esperienza degli Internazionali di Verona che si sono svolti nella città scaligera dal 16 al 21 agosto scorso e che hanno visto oltre 5mila spettatori presenti nella settimana di gara ed agli eventi serali al termine delle partite. Il prossimo anno con Venezia, verrà riproposta la tappa di Verona più quella di Desenzano.

La ribalta del tennis

Mai come in questi mesi – è stato sottolineato nel corso della presentazione della kermesse - il tennis italiano è al centro dell’attenzione del largo pubblico. Questo sport – è stato aggiunto - vanta più di due milioni di praticanti in Italia, 350mila tesserati e fra i primi 100 atleti del mondo, ci sono nove giocatori italiani.

Chi partecipa

Alle qualificazioni degli Internazionali di Tennis di Venezia per il torneo di singolare maschile parteciperanno 16 giocatori, e 32 al main draw; al doppio maschile 16 coppie.

La curiosità

A dirigere il torneo sarà il tennista croato Viktor Galovic, vincitore della Coppa Davis 2018 nella squadra nazionale della Croazia.