Tennis, al via il campionato di serie C con 4 team veneziani

Domenica 17 marzo inizia il campionato della Serie C di tennis, con quattro team veneziani in lizza, 3 maschili e uno femminile. La serie C maschile consta di 4 incontri di singolare e due doppi. Tre singoli ed un doppio per il femminile. È un campionato piuttosto duro ed intenso con 4 incontri da disputare nelle date della regular season: 17 e 24 marzo; 7, 14 e 21 aprile; playoff e playout il 5 e 19 maggio.

Nel girone 3 ci sono Tc Ca’ del Moro e Tc Mestre con Plebiscito A, Arzignano e Ct Rovigo. Nel girone 4, Tc Venezia con Sanguinetto, Dueville, Park Villorba e Belluno. Tutte e 3 le squadre sono attrezzate per una salvezza piuttosto tranquilla, ma il Ca’ del Moro ambisce a ritornare nel campionato nazionale di serie B.

Quello che non lascia dubbi per un’eventuale promozione è il Green Garden femminile, che ha una squadra da serie B e non dovrebbe incontrare grosse difficoltà nel raggiungere il suo obiettivo, sfuggito nei playoff della scorsa stagione.