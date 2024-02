Tennis, Iris Burato del Portogruaro vince l'Open a Padova

La tennista del Tc Portogruaro Iris Burato vince l’open del Tc Padova. Tre vittorie per alzare il trofeo per la 2.6, finale conquistata contro la pari classifica bolognese Sara Aber.

A Chioggia si è concluso il rodeo di 4^ categoria con 32 players. Su tutti il giocatore di casa Federico Famulari in due set sul compagno di club Federico Veronese.

Nel 12° memorial Giorgio Bertagna a Mirano le donne hanno superato gli uomini in fatto di partecipazione. Nel rosa vince la padovana Sofia Farina del Plebiscito in una finale tirata con Chiara De Faveri del Guizza Plus Center di Padova. Nel maschile Alberto Zani del Plebiscito di Padova al terzo set sull’under 18 di casa Riccardo Pasqualetto.

Prossimi tornei: il 2 e 3 marzo Rodeo giovanile Windtre Piazza Ferretto presso il Green Garden per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/2; al Davis Plus Center 2 e 3 marzo Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile, iscrizioni entro le ore 12 del 29/2.