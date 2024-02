Tennis, al Republic di Jesolo il Winter Rodeo premia Cecchini

Il tennista Sebastiano Cecchini del Tc Mestre porta a casa il primo trofeo stagionale. Al Republic di Jesolo non è mancato il bel gioco. Domenica mattina le semifinali hanno dispensato spettacolo, con Nicolas Lyam Basilone impegnato con il vicentino Andrea Stella e Sebastiano Cecchini con Mauro Borcini.

Vincono i favoriti, ma il giovanissimo Basilone usciva dal campo febbricitante, non in grado di disputare la finale, dando l’ultimo pass a Cecchini. Ottima prestazione del giocatore di casa Mattia Montino che ha fatto vedere un’ottima mobilità e tanta prestanza fisica da top di categoria. Nel draw di 4^ si è distinto anche l’altro alfiere di casa Stefano Santin pronto per dire la sua nella terza categoria.

