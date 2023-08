Tennis, i risultati della Junior Cup di Bibione

Si sono svolte domenica 13 agosto le finali della Junior Cup tennis dai 10 ai 14 anni, con 50 giocatori. Già concluso il draw under 12 maschile, appannaggio dell’home player Basilone che si trova in Germania per il torneo Eta. Ha giocato la finale contro la sorpresa del torneo, il Nc Francesco Maria Pollina dell’Eurosporting Treviso.

Nell’under 10 maschile Nicolò Rizzo del Ca’ del Moro in due set sul giocatore del Tc Caneva Piero Marchesin; nell’under 14 il vicentino Edoardo De Zotti in due set con Edoardo Novello del Green Garden.

Nel femminile under 10 Agata Maria Buzzo al terzo set con Teresa Novello del Green Garden; l’under 12 è tutto targato Green e vince Ginevra Sabbatino con Martina Marcolin. Nell’under 14 Uliana Vyntu del Pedavena in due set sull’udinese Arianna Coiutti, che nonostante i suoi 11 anni ha voluto mettersi alla prova nelle categorie superiori.

Premiazioni effettuate dal prof. Alchiede Simonato e dalla vice presidente dell’Avis Mafalda Ziroldo in rappresentanza anche dell’Aido.

I tornei in corso

Fino al 18 agosto all’Arca 974 torneo giovanile Hot Shot dai 10 ai 16 anni con tutte le specialità del singolare e dei doppi. Sono 132 le iscrizioni pervenute gestite dalla cabina di regia rosa targata Vinci.

Fino al 20 agosto a Camponogara Fornea Impianti Veterani per giocatori e giocatrici over 45 ed over 55. Sono 23 gli iscritti coordinati da Alessandra Gislon.

Tornei con iscrizioni aperte