Chiuso il Kinder Trophy tennis di Portogruaro, ecco com'è andata

Al Tc Portogruaro si è conclusa la tappa veneziana del Kinder Trophy, che ha portato in viale Cadorna 196 giovani dai 9 ai 16 anni. «Una grossa soddisfazione - commenta il presidente del Club portogruarese Mauro Bruno Rettore - riuscire ad ospitare tutti quei giovani che, grazie anche alle nostre strutture coperte, sono riusciti a completare tutti gli incontri». La kermesse, diretta da Umberto Gerolin e coordinata da Rinaldo Tassile, ha consegnato, oltre alle coppe per i vincitori e finalisti dei 12 draws, anche i premi fair play maschile e femminile. Questi sono andati a Nicolò Barbera del Tc Pordenone e a Elettra Bertolotti del Tc Padova.

Per quanto riguarda le competizioni tra i vari coetanei. Under 9 maschile, Lorenzo Infanti del San Vito al Tagliamento con Marco Barbali dell’Eurosporting Tv. Nell’under 10M Alessandro Soncin del Caorle Tennis e Padel con Pietro Bologna del Tc Barchessa. Nell’under 11M Nicolò Barbera del Tc Pordenone con Francesco Vassanelli veronese del Villafranca. Nell’under 12M Lorenzo Rocchi del Ct Belluno con Nicola Ingravalle del Tc Mestre. Nell’under 13M il draw più numeroso è stato vinto da Stefano Mazziero del River di Udine con un doppio 6/4 sul giocatore dei Comunali di Vicenza Mattia Todeschin. Terzi posti per Giacomo Aldo Vettori dello Sporting Life Center di Vacil e per Lorenzo Bottosso del Tc Mestre. Nell’under 14M Giovanni Sergio Ottinetti 3.3 dello Scaligero che in due set ha regolato il pari classifica il bresciano Stefano Maria Giulini del Timing. Nell’Under 16M finale tutta portogruarese vinta da Tommaso Cancian su Tommaso Maria Piovesan.

Nei draws femminili è andata cosi. Per l’under 9 c’è Elettra Bertolotti del Tc Padova con Alice Trevisan del Mogliano. Nell’under 10 Anna Tracanelli del San Vito con Elettra Bertolotti. Nel 12F Arianna Coiutti del Città di Udine con Emma Carbonera del Caneva di Pordenone. Per il 14 Sofia Santon 3.4 del Tc Dolo in due set su Marta Parpinel del San Marco di Trieste. Nell’under 16 Margherita Busi del Green Garden in due set con la giocatrice di casa Benedetta Rossi Balotta.

Tornei in corso

All’Arca di Spinea fino al 07/6 c’è il Z-Gen torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Sono 149 i giovani coordinati dalla cabina di regia rosa Vinci.

Tornei con iscrizioni aperte