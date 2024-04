Tennis, i risultati del Long Rodeo di Pasqua a Dolo

Al Tc Dolo si è concluso il Long Rodeo di Pasqua per giocatori di quarta categoria maschile e femminile fino ai 4.3 con ben 60 contendenti. Micaela Barbuni e Andrea Spolaore hanno emesso i seguenti verdetti. Nel maschile al primo posto c’è Corrado De Rienzo del Garden di Abano Terme che nella finale, in due set, ha messo in seconda posizione l’under 16 dell’Arca di Spinea Pietro Carrara. Terzi posti per i semifinalisti Matteo Canella under 14 della Canottieri Mestre e per il giocatore di casa Gianpietro Bodini. In evidenza con tre vittorie: Edoardo Causin del Mirano, Luca Federici del Ct Vicenza e per il rodigino Luca Galassi.

Nel femminile davanti a tutte c’è Vanessa Zanellati del Porto Tolle che in due set ha messo in seconda posizione Lenuta Bejinaru veronese dello Zevio. Terze posizioni per la vicentina del Palladio Katarina Basic e per l’under 14 del Bassano Allegra Simoncello.

