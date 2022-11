Tennis: Basilone, Berti e Franzoi al master finale del circuito veneto Young Boys

Tappa finale del circuito Veneto Young Boys. Al master di Vicenza sono approdati i migliori 4 tra under 10-12-14 maschili e femminili. È stata la summa di 50 tappe giovanili svolte nell’arco della stagione dove in ciascuna di esse vi erano dei punti in palio. C’erano nell’Under 10 Irene Berti del Mirano e Nicolas Lyam Basilone. Nell’under 14 Maria Vittoria Franzoi del Tc Mestre. Il successo ha arriso soltanto a quest’ultimi due, già avvezzi a competizioni ed impegnati anche in altri traguardi.

In particolare Basilone che grazie alle quattro vittorie stagionali nei macroarea sui quattro partecipati, ha conquistato la qualificazione al master Junior Next Gen Italia. Kermesse che inizia proprio oggi a Basilio Milano 3 con un draw da 28. Basilone è accreditato della testa di serie numero due ed entrerà in campo dagli ottavi, quindi non prima di domani 9/11.

A Portogruaro dal 11 al 13 novembre weekend lungo rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Saranno 60 i giocatori ammessi. Le iscrizioni entro le ore 12 del 9/11. All’Arca di Spinea il 12 e 13 rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/11.

Settimana successiva altri due rodeo. Uno long dal 18 al 20 a San Donà al maschile per giocatori di 4^ categoria con iscrizioni entro le ore 12 del 16/11. L’altro Rodeo sabato 19 e domenica 20 alla Canottieri di San Giuliano, sempre per giocatori di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/11.